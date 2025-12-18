Europas Börsen schließen mit positiven Vorzeichen

Dagegen wenig Impulse lieferte die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Leitzins unverändert beließ. Auch bei der anschließenden Pressekonferenz der Notenbankchefin Christine Lagarde wurden keine Zeichen wahrgenommen, dass es bald zu weiteren Zinssenkungen kommen dürfte, hieß es am Markt.

Der Euro-Stoxx-50 steigerte sich um 1,06 Prozent auf 5.741,71 Einheiten. Für den DAX ging es um ein Prozent hinauf auf 24.199,50 Punkte. Der FTSE-100 kletterte um 0,65 Prozent auf 9.837,77 Zähler hinauf - auch in Großbritannien wurde ein Zinsentscheid gefällt. Dort senkte die Bank of England den Leitzins.

Mit Blick auf die Branchen warten die Aktien von Einzelhändlern gut gesucht. So steigerten sich im Euro-Stoxx-50 Inditex um 2,6 Prozent. Das Analysehaus Jefferies hatte das Kursziel für die Papiere der Zara-Mutter von 51,50 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte Analyst James Grzinic den Anlegern Mut. Er hob zudem seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 leicht an.

Noch stärker stiegen H&M mit 3,6 Prozent. Die Analysten von Oddo BHF hatten die Aktien des Modehändlers von 'Underperform' auf 'Neutral' angehoben.

Dagegen Verluste verzeichneten im Eurozonen-Sammelindex die Anteile einiger Automobilwerte, darunter Mercedes. Sie verloren 0,7 Prozent. BMW sanken um 0,5 Prozent.