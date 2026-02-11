EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn stark

Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Die Hinterlegungsscheine der Aktie schnellten im New Yorker Handel um knapp zehn Prozent nach oben.