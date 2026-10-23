Insgesamt würde Jio Platforms damit mit 108,3 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktien werden am kommenden Mittwoch (28. Oktober) erstmals gehandelt. Ein Drittel der Emission ist für Kleinanleger reserviert.

Am Montag hatte Jio Platforms Ankerinvestoren wie dem Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), BlackRock, Fidelity und der Allianz Aktien für 854 Mio. Dollar im Voraus zugeteilt. Sie hatten Zeichnungsgebote über 25 Mrd. Dollar abgegeben. Die Allianz ist Partner der Schwestergesellschaft Jio Financial Services in der Versicherungs-Sparte.

Mit Jio Platforms bringt der indische Multimilliardär Mukesh Ambani erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder einen Teil seines Konglomerats Reliance Industries an die Börse. Die Emission war eigentlich spätestens für 2024 geplant, aber zweimal verschoben worden, zuletzt im Frühjahr wegen des Iran-Kriegs.

Jio Platforms erwirtschaftet 90 Prozent seines Umsatzes in der Telekommunikation. Mit mehr als 500 Millionen Kunden ist das Unternehmen Indiens größter Telekom-Konzern. Das Unternehmen hatte vom Marktstart 2016 weg etablierten Rivalen wie Bharti Airtel und Vodafone Idea Marktanteile abgeluchst, indem es billige Internet-Zugänge und kostenlose Sprachanrufe versprach. Im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) erwirtschaftete Jio 15,5 Mrd. Dollar Umsatz, bei einem Gewinn von 3,2 Mrd. Dollar.

Bereits vor Jahren waren die US-Internetriesen Meta und Alphabet sowie andere internationale Investoren bei Jio Platforms eingestiegen. Reliance hält 66,4 Prozent der Anteile. Geführt wird Jio Platforms von Ambanis Sohn Akash.