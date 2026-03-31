Eli Lilly kauft Schlafmittel-Firma Centessa für Milliarden

Mit der Übernahme sichert sich Lilly den Zugriff auf eine neue Klasse von Medikamenten, sogenannte Orexin-Rezeptor-2-Agonisten (OX2R). Diese zielen auf das für den Schlaf-Wach-Rhythmus entscheidende neurobiologische System ab. Der führende Medikamentenkandidat von Centessa, Cleminorexton, habe in klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Narkolepsie gezeigt. Großaktionäre, die zusammen rund 24 Prozent an Centessa halten, haben dem Deal bereits zugestimmt.

Der Abschluss der Übernahme wird für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der übrigen Centessa-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Die in den USA notierten Aktien von Centessa sprangen im vorbörslichen Handel um 46 Prozent in die Höhe.