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Eli Lilly kauft Schlafmittel-Firma Centessa für Milliarden

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Abschluss der Übernahme wird für das dritte Quartal erwartet
 © SCOTT OLSON, Apa, Getty Images
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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will den Schlafmittel-Spezialisten Centessa Pharmaceuticals für bis zu 7,8 Mrd. Dollar (6,79 Mrd. Euro) übernehmen und damit in einen neuen Therapiebereich vorstoßen. Lilly biete 38 Dollar (33,09 Euro) je Aktie in bar, was einem Wert von 6,3 Mrd. Dollar entspreche, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem werde ein Recht auf eine an Bedingungen geknüpfte Nachbesserung (Contingent Value Right - CVR) von bis zu neun Dollar je Aktie angeboten.

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Mit der Übernahme sichert sich Lilly den Zugriff auf eine neue Klasse von Medikamenten, sogenannte Orexin-Rezeptor-2-Agonisten (OX2R). Diese zielen auf das für den Schlaf-Wach-Rhythmus entscheidende neurobiologische System ab. Der führende Medikamentenkandidat von Centessa, Cleminorexton, habe in klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Narkolepsie gezeigt. Großaktionäre, die zusammen rund 24 Prozent an Centessa halten, haben dem Deal bereits zugestimmt.

Der Abschluss der Übernahme wird für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der übrigen Centessa-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Die in den USA notierten Aktien von Centessa sprangen im vorbörslichen Handel um 46 Prozent in die Höhe.

INDIANAPOLIS - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/SCOTT OLSON

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