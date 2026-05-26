Eli Lilly baut Impfstoffgeschäft mit drei Zukäufen aus

"Jahrzehntelange Forschung belegt mittlerweile, dass weit verbreitete Infektionen mit Krankheiten zusammenhängen, die möglicherweise erst Jahre später auftreten, darunter neurologische Erkrankungen, Krebs und Unfruchtbarkeit", erklärte Forschungschef Daniel Skovronsky. Zudem seien Impfstoffe angesichts zunehmender Antibiotikaresistenzen oft der einzige Weg zur Vorbeugung.

Der teuerste der drei Zukäufe ist die Übernahme der Vaccine Company um bis zu 1,55 Milliarden Dollar. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie für neuartige Impfstoffe und steht kurz vor klinischen Studien der Phase 1 für ein Vakzin gegen das Epstein-Barr-Virus (EBV). Dieses Virus wird mit Multipler Sklerose und verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht. Um bis zu 1,5 Milliarden Dollar kauft Eli Lilly zudem Curevo. Dessen wichtigster Produktkandidat ist ein Impfstoff gegen Gürtelrose, der sich in der klinischen Phase 2 befindet. Er soll sich durch deutlich geringere Nebenwirkungen als bisherige Standardbehandlungen auszeichnen. Eine Gürtelrose-Erkrankung geht unter anderem mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko einher.

Das Unternehmen LimmaTech Biologics lässt sich Eli Lilly bis zu 780 Millionen Dollar kosten. Die Firma entwickelt Impfstoffe gegen bakterielle Erreger wie Staphylokokken, Gonorrhoe und Chlamydien, bei denen herkömmliche Therapien wegen Resistenzen zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Ein Impfstoffkandidat gegen das Bakterium Staphylococcus aureus, eine Hauptursache für Infektionen nach chirurgischen Eingriffen, befindet sich in der Phase 1 der klinischen Entwicklung. Die drei Übernahmen müssen noch von den US-Kartellbehörden genehmigt werden.