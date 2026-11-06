Für das Gesamtjahr hat sich Airbus vorgenommen, rund 870 (Vorjahr: 793) Maschinen an Flug- und Leasinggesellschaften zu übergeben, so viele wie noch nie. Rechnerisch müsste Airbus dafür in den letzten beiden Monaten jeweils fast 130 Flugzeuge ausliefern. Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury hatte sich Ende Oktober zuversichtlich gezeigt, die Prognose nicht korrigieren zu müssen: "Wir haben das Material, das wir brauchen, um unsere Ziele für 2026 zu erreichen."