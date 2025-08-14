Douglas macht eine Milliarde Euro Quartalsumsatz

Unter dem Strich verdiente Douglas 17,3 Mio. Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 71,6 Mio. Euro zu Buche. Dabei wirkten sich niedrigere Zinszahlungen infolge einer Refinanzierung positiv aus.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten um 1,4 Prozent auf 154,6 Mio. Euro. Bereinigt um Sondereffekte ging es hingegen um knapp 3 Prozent zurück.

Die Ergebnisprognose bestätigte Douglas. Allerdings wurde die Parfümeriekette für den Umsatz etwas optimistischer und erwartet nun Erlöse von "etwas mehr als" 4,5 Mrd. Euro. Bisher hatte das Unternehmen "rund" 4,5 Mrd. Euro ins Visier genommen. Mit den Jahreszahlen im Dezember will Douglas zudem neue Mittelfristziele veröffentlichen.