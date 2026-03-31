Deutschland will bei Rheinmetall Kamikazedrohnen bestellen

Im Februar hatte der Bundestag bereits grünes Licht für die Anschaffung bei Helsing und Stark Defence gegeben. Bei Loitering Munition handelt es sich um unbemannte Flugkörper, die über ihrem Ziel "lauern", bis sie den Befehl zum Angriff bekommen. Dann werfen sie entweder eine Sprengladung ab oder stürzen sich selbst auf ihr Zielobjekt. Im Militärjargon werden sie daher auch als "Kamikazedrohnen" bezeichnet.

Eine entsprechende 25-Millionen-Euro-Vorlage wurde den Parlamentariern den "Spiegel"-Informationen zufolge bereits zugeleitet. Es wird erwartet, dass die Anschaffung im Haushaltsausschuss gebilligt wird. Die Kamikazedrohnen von Rheinmetall sind laut dem Verteidigungsministerium aufgrund ihrer optischen Sensoren eine sinnvolle Ergänzung für die Drohnen von Helsing und Stark.

Rheinmetall soll dem "Spiegel" zufolge zunächst einen Auftrag im Wert von knapp 300 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen soll zunächst Bodenstationen und Flugkörper liefern sowie Anleitungen und Simulatoren, außerdem soll Rheinmetall anfänglich die Ausbildung übernehmen. Insgesamt will das Verteidigungsministerium mit Rheinmetall einen Vertrag über rund 2,39 Milliarden Euro schließen.