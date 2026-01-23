Deutsche Wirtschaft gewinnt unerwartet viel Schwung

"Insgesamt ist das ein guter Start ins neue Jahr", sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank, die die Umfrage sponsert. "Dennoch bleibt die Erholung eher fragil." Rückgänge beim Lager- und Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe seien deutliche Beispiele dafür.

Besonders in der Industrie läuft es noch nicht so rund. Deren Barometer kletterte zwar um 1,7 Punkte, liegt aber mit 48,7 Zählern noch unter der Wachstumsschwelle. Bei den Dienstleistern lief es zum Jahresbeginn besser als erwartet. Deren Barometer kletterte um 0,6 auf 53,3 Punkte und signalisiert somit ein robustes Wachstum. "Mit Blick auf die Zukunft ist die Zuversicht im Servicesektor deutlich gestiegen und in der Industrie hat sie sich auf einem soliden Niveau gehalten", sagte de la Rubia.

Die deutsche Wirtschaft - wichtigster Partner und Konkurrent für die österreichische - war im Schlussquartal 2025 nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes um 0,2 Prozent gewachsen. Im Laufe von 2026 dürfte die Konjunktur anziehen und Experten zufolge dank Rückenwind durch die staatlichen Mehrausgaben im Gesamtjahr um rund ein Prozent zulegen. "Die ungewöhnlich hohen fiskalischen Impulse in Form von deutlich höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur dürften der Wirtschaft einen spürbaren Schub verleihen", erklärte de la Rubia.