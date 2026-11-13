In der Regel steigen die Gründungen, wenn die allgemeine Konjunktur schwächelt. Statt von einem Gründungsboom sprach Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) eher von einem Lichtblick. Erfreulich sei, dass sich immer mehr Menschen mit dem Schritt in die Selbstständigkeit beschäftigten. Aber dahinter stecke nicht nur neuer Unternehmergeist. "Viele suchen eine berufliche Alternative, weil die Perspektiven am Arbeitsmarkt unsicherer geworden sind", sagte der DIHK-Experte. "Gleichzeitig entstehen durch Digitalisierung und gerade auch durch KI völlig neue Geschäftsmodelle und Gründungschancen." Es gebe also beides - Gründungen aus wirtschaftlichem Druck heraus und Gründungen, weil sich neue Märkte öffneten.