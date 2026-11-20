Die Stärke des von teurer Energie getriebenen Anstiegs überrascht: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 7,3 Prozent erwartet, nachdem die Preise im September um 6,7 Prozent gestiegen waren.

Größter Preistreiber war einmal mehr Energie: Sie verteuerte sich um 18,7 Prozent. Mineralölerzeugnisse kosteten 51,9 Prozent mehr als im Oktober 2025, "bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten", wie die Statistiker betonten. Für leichtes Heizöl wurden 97,2 Prozent mehr und für Kraftstoffe 38,4 Prozent mehr verlangt.

Nahrungsmittel wurden dagegen um 3,1 Prozent billiger. Günstiger wurden etwa Butter (-25,0 Prozent), Schweinefleisch (-12,5 Prozent) und Rindfleisch (-9,4 Prozent). Teurer als im Vorjahresmonat waren pflanzliche Öle (+14,2 Prozent) und Zucker (+3,9 Prozent).

Von September auf Oktober zogen die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent an. In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Groß- und Einzelhandel kommen. Sie gelten deshalb als frühes Signal für die allgemeine Inflation.

Bis Jahresende könnte sich die Inflationsrate der Bundesbank zufolge um das aktuelle Niveau bewegen, weil der staatliche Tankrabatt noch dämpfend wirke. Die Teuerungsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Zum Jahresbeginn dürfte sie aus Sicht der deutschen Zentralbank allerdings kräftig anziehen. Dann läuft der Tankrabatt aus, und einige preiserhöhende staatliche Maßnahmen treten in Kraft. "Insgesamt könnte dies die Inflationsrate um einen halben Prozentpunkt erhöhen", erklärte die Bundesbank.