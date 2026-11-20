Da die Zinsmargen der Banken unter Druck stünden, gebe es für sie wenig Anreiz, die Kreditkosten zu senken, hieß es am Markt. Zudem habe die Zentralbank (PBOC) ihren geldpolitischen Fokus auf einen Tagesgeldsatz verlagert. "Der neue Tagesgeldsatz von 1,25 Prozent liegt unter dem bisherigen Sieben-Tage-Satz von 1,40 Prozent und trägt dazu bei, die kurzfristigen Finanzierungskosten zu senken", erklärte Chefvolkswirtin Selena Ling von der Bank OCBC.

Die chinesische Notenbank hatte in diesem Monat ihren wichtigsten Leitzins formell vom Sieben-Tage-Satz auf den sogenannten Overnight-Reverse-Repo-Satz umgestellt. Analysten zufolge soll dieser Schritt die Finanzierungsbedingungen erleichtern und die Wirtschaft stützen. Die Änderung senkte die Untergrenze des Zinsrahmens faktisch um 15 Basispunkte und reduzierte damit die Kreditkosten für Finanzinstitute. Die PBOC hatte zudem mitgeteilt, sie werde die Preisbildung für Kredite künftig auf breiter gefächerte Referenzwerte stützen und den Tagesgeldsatz als zusätzliche Richtgröße hervorheben. Die chinesische Wirtschaft hatte im Oktober erneut Schwächesignale gesendet: Die Industrieproduktion verlangsamte sich und der Konsum blieb schwach.