Hintergrund sind neue Vorschriften des US-Handelsministeriums, die am Donnerstag in Kraft getreten sind. Diese schließen eine Regelungslücke, über die chinesische Firmen bislang ohne Einzellizenzen Zugriff auf fortschrittliche Fertigungsverfahren hatten. "TSMC ist sich der neuen Vorschriften bewusst und wird diese einhalten, soweit sie anwendbar sind", teilte der weltgrößte Auftragsfertiger am Freitag per E-Mail mit.

Der Schritt erschwert die Bemühungen Chinas, eigene Alternativen zu den KI-Prozessoren des US-Marktführers Nvidia zu entwickeln. Chinesische Entwickler müssen sich künftig im Allgemeinen auf ältere Fertigungstechnologien wie 28 oder 40 Nanometer beschränken. Die meisten führenden Halbleiter für Künstliche Intelligenz (KI) werden in Verfahren von sieben Nanometern oder weniger hergestellt.