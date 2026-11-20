Der Kernindex klammert die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel aus. Ein weiterer Index, der zusätzlich Kraftstoffe herausrechnet und von der BOJ als besserer Indikator für den nachfragegetriebenen Preisdruck herangezogen wird, stieg im Oktober ebenfalls um 2,2 Prozent. Dieser Wert lag im September bei 2,4 Prozent.

Die Daten gehören zu den Faktoren, die die BOJ bei ihrer nächsten zweitägigen Zinssitzung prüfen wird. Das Treffen endet am 18. Dezember. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zentralbank ihren Leitzins dann von derzeit 1,25 Prozent auf 1,5 Prozent anheben wird.