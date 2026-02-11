Deutsche Börse mit Rekordergebnis

Ohne das Treasury-Ergebnis wuchs der operative Gewinn um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit wurden die Erwartungen der Experten erfüllt. Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse 2,1 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Dividende soll um 20 Cent auf 4,20 Euro steigen. Zudem wurden die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Aktienkurs des Instituts reagierte nicht auf die Neuigkeiten.