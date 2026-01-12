Deutsche Bank findet Interessenten für Indien-Geschäft

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Deutsche Bank hat einem Agenturbericht zufolge zwei Interessenten für zum Verkauf gestellte Geschäfte in Indien gefunden. Die Kotak Mahindra Bank und die Federal Bank hätten ihre Fühler nach den Geschäften mit einem Buchwert von rund 2,5 Mrd. Euro ausgestreckt, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag. Die Deutsche Bank wollte die Angaben nicht kommentieren. Die Deutsche Bank sammle Angebote für Aktivitäten in Indien ein, hatten Insider im vergangenen Jahr gesagt.

