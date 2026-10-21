Der Wert der Einfuhren sank von 15,0 Milliarden auf gut 0,5 Milliarden Euro, jener der Ausfuhren von gut 12,7 auf 3,4 Milliarden Euro. Die Sanktionen der Europäischen Union haben die Handelsstruktur grundlegend verändert. Waren im Vorkriegszeitraum vor allem Erdöl und Erdgas die wichtigsten Importgüter, sind es nun Nahrungs- und Futtermittel, Metalle und chemische Erzeugnisse. Bei den Exporten dominieren inzwischen pharmazeutische Erzeugnisse, die mehr als 40 Prozent der Lieferungen ausmachen.

Die wirtschaftliche Entflechtung zeigt sich auch bei den Unternehmen. Die Zahl der von Russland aus kontrollierten Firmen in Deutschland sank von 229 im Jahr 2021 auf 76 im Jahr 2024. Ihr Umsatz brach von knapp 25,4 auf 8,4 Milliarden Euro ein. Umgekehrt ging die Zahl der von deutschen Investoren kontrollierten Unternehmen in Russland im selben Zeitraum von 481 auf 290 zurück. Der dort erzielte Jahresumsatz fiel von rund 38 auf 13 Milliarden Euro.

Der Austausch zwischen beiden Ländern ist auch auf anderer Ebene stark zurückgegangen. Wegen des bestehenden Direktflugverbots ging im ersten Halbjahr 2026 die Zahl der an deutschen Hauptverkehrsflughäfen startenden wie auch der dort landenden Fluggäste mit Direktverbindung nach und von Russland gegen null. Mit letztbekanntem Streckenziel Russland hoben noch gut 39.900 Fluggäste von Deutschland ab - beispielsweise mit Umstieg in der Türkei oder anderen Drittstaaten ohne Direktflugverbot. Das waren 95,9 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019, also vor den pandemiebedingten Einschränkungen des Flugverkehrs.

Zudem hat sich die Wanderungsbewegung umgekehrt: Im ersten Halbjahr zogen mehr russische Staatsangehörige aus Deutschland fort, als hierher kamen. Auch die Zahl russischer Bildungsausländer, die ein Studium in Deutschland begonnen haben, hat sich von 2021 bis 2025 um 40 Prozent verringert.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 hat die EU in 21 Paketen weitreichende Sanktionen verhängt, die unter anderem den Handel, den Finanzsektor und den Flugverkehr betreffen.