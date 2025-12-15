Danske Bank beendet US-Bewährungsstrafe wegen Geldwäsche

Gegen das Institut war in mehreren Ländern ermittelt worden, nachdem eine interne Untersuchung 2018 verdächtige Zahlungen in Höhe von rund 200 Mrd. Euro über die estnische Niederlassung aufgedeckt hatte. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium hatte sich die Danske Bank 2022 der Verschwörung zum Bankbetrug für schuldig bekannt und einer Strafzahlung von 2 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) zugestimmt, um die Ermittlungen beizulegen.