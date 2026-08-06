Daimler Truck will in USA neues Werk bauen

Vor gut zwei Wochen hatte der Konzern wegen wieder besser laufender Geschäfte und der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen die Jahresprognose für den wichtigen und lukrativen Konzernteil erhöht. Vergangenes Jahr hatten die Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Branche schwer belastet, weil Spediteure in der Unsicherheit kaum noch Lkw bestellten. Mittlerweile fasst der Markt wieder mit anziehenden Bestellungen Fuß.

Am Freitag legt das Unternehmen Details zu den Zahlen des zweiten Quartals vor. Wie es im Tagesgeschäft lief, hatte das Management bereits mit der Prognoseerhöhung mitgeteilt.