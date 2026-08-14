D: Autobranche mit geringster Mitarbeiterzahl seit 2005

Das entspricht einem Rückgang von 5,8 Prozent. Dieser fiel damit so hoch aus wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mindestens 200.000 Mitarbeitern. Mit 691.500 sank die Zahl der Beschäftigten in der Automobilindustrie auf einen weiteren Tiefstand: "Seit 2005 waren noch nie weniger Menschen in der Branche beschäftigt", erklärten die Statistiker. Dennoch bleibe die Automobilindustrie gemessen an der Beschäftigtenzahl die zweitgrößte Industriebranche.

Nummer eins ist der Maschinenbau mit 905.900 Mitarbeitern, trotz eines Rückgangs um 2,7 Prozent im ersten Halbjahr. Auch die Metallerzeuger (-3,8 Prozent auf 471.700), die chemische Industrie (-3,6 Prozent auf 312.000) sowie die Hersteller von elektrischer Ausrüstung (-3,4 Prozent auf 374.500) kommen mit weniger Mitarbeitern aus.

Innerhalb der Automobilindustrie haben die Autohersteller sowie die Zulieferer von Teilen und Zubehör Stellen abgebaut. Bei den Zulieferern von Karosserien, Aufbauten und Anhängern nahm hingegen die Zahl der Beschäftigten zu.

Die exportabhängige Industrie steht von mehreren Seiten unter Druck. Ihr wichtigster Kunde USA hat unter ihrem Präsidenten Donald Trump hohe Importzölle verhängt, die die Nachfrage nach Waren "Made in Germany" drücken. China wiederum stellt inzwischen viele Produkte her, die früher aus Deutschland importiert wurden - etwa Autos und Maschinen. Die Folge: Die deutschen Exporte in die Volksrepublik brachen in den ersten sechs Monaten um mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf nur noch knapp 37 Milliarden Euro ein, während das US-Geschäft um rund sechs Prozent auf gut 74 Milliarden Euro schrumpfte.