Cyberattacke kostet Marks & Spencer die Hälfte des Gewinns

Zudem war die Verfügbarkeit von Lebensmitteln eingeschränkt. Konzernchef Stuart Machin äußerte sich aber zuversichtlich, bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2026 wieder auf Kurs zu sein.

M&S hatte die Kosten des Angriffs auf rund 300 Millionen Pfund an entgangenem Betriebsgewinn für das Gesamtjahr geschätzt. Im abgelaufenen Halbjahr erhielt das Unternehmen eine Versicherungszahlung von 100 Millionen Pfund. Vor dem Hackerangriff hatte der Konzern von einem seit 2022 laufenden Sanierungsplan profitiert. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die 141 Jahre alte Traditionsfirma den höchsten Jahresgewinn seit mehr als 15 Jahren.