Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an

Im vierten Quartal kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um 2 Prozent auf 11,8 Mrd. US-Dollar (9,9 Mrd. Euro), organisch betrug das Plus 5 Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis um 6 Prozent auf 58 Cent je Aktie und damit etwas stärker, als Analysten auf dem Zettel hatten.

Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 47,9 Mrd. Dollar, was einem Plus von ebenfalls 2 Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 4 Prozent auf 3 Dollar. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit 13,1 Mrd. Dollar fast ein Viertel mehr Gewinn als im Vorjahr. Im Vorjahr hatten unter anderem höhere Wertminderungen auf Vermögenswerte das Ergebnis belastet.