Cloud-Wachstum von SAP zieht wieder an

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SAP hat den Rückgang der Wachstumsraten in seiner wichtigen Cloud-Sparte vorerst gestoppt. "Wir hatten einen guten Start ins Jahr", sagte Christian Klein, der Chef des deutschen Softwarekonzerns, am Donnerstag. Das Unternehmen gewinne dank der KI-Funktionen in den Programmen Marktanteile. Die in den USA notierten SAP-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 9,5 Prozent.
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Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge im ersten Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro. Das sind knapp 200 Millionen Euro mehr als von Analysten erwartet. Der Konzernumsatz stieg mit einem Plus von zwölf Prozent ebenfalls überraschend stark auf 9,56 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand der Cloud-Sparte sei um ein Viertel auf 21,93 Milliarden Euro angewachsen. Der bereinigte operative Gewinn habe ähnlich deutlich auf 2,87 Milliarden Euro zugelegt.