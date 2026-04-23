Cloud-Wachstum von SAP zieht wieder an

Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge im ersten Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro. Das sind knapp 200 Millionen Euro mehr als von Analysten erwartet. Der Konzernumsatz stieg mit einem Plus von zwölf Prozent ebenfalls überraschend stark auf 9,56 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand der Cloud-Sparte sei um ein Viertel auf 21,93 Milliarden Euro angewachsen. Der bereinigte operative Gewinn habe ähnlich deutlich auf 2,87 Milliarden Euro zugelegt.