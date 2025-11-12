KWS startet mit Ergebnisplus ins neue Geschäftsjahr

© APA/APA/dpa/Rainer Jensen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Saatguthersteller KWS hat das neue Geschäftsjahr mit einem deutlich verbesserten operativen Ergebnis begonnen. Grund für den Gewinnanstieg war ein Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts. Der Umsatz sank allerdings im ersten Quartal 2025/2026 um gut 8 Prozent auf 228,2 Mio. Euro, wie KWS mitteilte. Dies lag vor allem an umfangreichen Frühverkäufen von Zuckerrübensaatgut im Vorjahreszeitraum.

