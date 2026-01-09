Chinesische KI-Firmen mit Traumstart an Hongkonger Börse

Die Aktie von Zhipu AI hatte am Donnerstag im Laufe des Tages bereits um zwölf Prozent zugelegt, am Freitag gewann sie weitere 20,6 Prozent an Wert hinzu. Die Titel von Minimax waren am Freitag nach Börsengang höchst nachgefragt, der Wert stieg bis zum Börsenschluss um 109 Prozent.

Minimax wurde 2022 gegründet, hat 200 Millionen Nutzer und betreibt mehrere Anwendungen, darunter den Videogenerator Hailuo AI. Das Unternehmen zielt auf den Massenmarkt ab, auch außerhalb Chinas, sieht sich jedoch mit Klagen der US-Unterhaltungsriesen Disney und Universal wegen Urheberrechtsverletzungen konfrontiert.

Die mit dem Börsengang eingenommenen Mittel sollen in den kommenden fünf Jahren in Forschung und Entwicklung fließen, erklärte Minimax. Der gesamte KI-Sektor befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, was massive Investitionen erfordert. Bisher schreibt Minimax tiefrote Zahlen.