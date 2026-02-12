Abo

Britische Wirtschaft erneut nur minimal gewachsen

BIP erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal um 0,1 Prozent
 © APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Die britische Wirtschaft ist auch im Herbst überraschend kaum gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum dritten Quartal erneut nur um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Verbesserung auf 0,2 Prozent gerechnet.

Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,7 Prozent zugelegt. Im zweiten Quartal dann war das Wachstum bereits deutlich auf 0,2 Prozent zurückgegangen.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt im Dezember zwar wie erwartet um lediglich 0,1 Prozent gestiegen. Der Wert für den November wurde leicht auf 0,2 Prozent nach unten revidiert. In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht.

Schwache Industrieproduktion

Gebremst wurde die Entwicklung im Dezember durch eine schwache Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt einen Rückschlag im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, während Analysten eine Stagnation erwartet hatten.

