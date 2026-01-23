Britische Unternehmensstimmung besser als erwartet

Volkswirte hatten im Schnitt nur einen geringfügigen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet. Der Indikator erreichte so den höchsten Stand seit 21 Monaten.

In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich der Indikator. Besonders deutlich war der Zuwachs im Dienstleistungsbereich. In beiden Sektoren war der Anstieg stärker als erwartet. Alle Werte liegen jeweils über der Wachstumsschwelle.

"Britische Unternehmen legten im Jänner einen Gang zu und zeigten angesichts der jüngsten geopolitischen Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit", kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. "Die Unternehmen melden eine höhere Nachfrage sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, was zu dem schnellsten Produktionswachstum seit April 2024 geführt hat."