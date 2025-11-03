BP verkauft Beteiligungen an Midstream-Anlagen in den USA

Die Vermögenswerte umfassen die Pipelines und Anlagen in den Becken Eagle Ford und Permian, im Südwesten der USA. Diese Anlagen verbinden etwa Bohrlöcher mit Pipelinesystemen von Drittanbietern und transportieren das Öl und Gas zu den Kunden.

Nach Abschluss der Transaktion wird BP statt 100 noch 51 Prozent an den Permian-Anlagen halten, die Beteiligung in Eagle Ford sinke von 75 auf 25 Prozent. Betreiber der Anlagen bleiben die Briten.