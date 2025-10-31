Linde trotzt flauer Konjunktur - Gewinnprognose präzisiert

Mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,21 Dollar übertraf Linde die eigenen Prognosen und auch die Erwartungen der Analysten, die nach LSEG-Daten im Schnitt bei 4,18 Dollar lagen.

Vorstandschef Sanjiv Lamba machte dafür unter anderem weitere Kostensenkungen verantwortlich. "Trotz stagnierender industrieller Aktivität haben die Linde-Mitarbeiter einmal mehr widerstandsfähige Ergebnisse gezeigt." Doch mit einer raschen Erholung der Konjunktur sei nicht zu rechnen. Deshalb grenzte Linde die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr ein: Der Gewinn je Aktie werde zwischen 16,35 und 16,45 Dollar liegen. Bisher hatte Linde eine Spanne von 16,30 bis 16,50 Dollar genannt - das wäre ein Plus von 5 bis 6 Prozent. Im vierten Quartal seien 4,10 bis 4,20 Dollar zu erwarten. An den Investitionsplänen von 5,0 bis 5,5 Mrd. Dollar für heuer hält der Konzern fest.

Am besten lief es im dritten Quartal in der Region Amerika, wo die Nachfrage in der Elektronik, der Produktion und auf den Metall- und Bergbau-Märkten anzog und die Preise um 3 Prozent erhöht werden konnten. In Europa, Afrika und dem Nahen Osten konnten Preiserhöhungen den niedrigeren Absatz nicht wettmachen, nur Zukäufe hievten den Umsatz um 3 Prozent nach oben. Die Umsatzrendite in der Region stieg aber anders als in Amerika und Asien kräftig, wohl aufgrund von Währungseffekten. Die in Deutschland angesiedelte Anlagenbau-Sparte Linde Engineering verbuchte einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 519 Mio. Dollar, der operative Gewinn lag bei 101 Mio. Dollar.