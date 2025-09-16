BNP Paribas peilt höhere Rendite und dickeres Kapitalpolster an

Für 2026 hat die BNP Paribas bisher eine Verschlechterung der harten Kernkapitalquote auf 12,3 Prozent in Aussicht gestellt, nachdem der Wert 2024 bei 12,9 Prozent lag. Mitte des laufenden Jahres war die Quote auf 12,5 Prozent gefallen. Mit den neuen Zielen sind wichtige Eckpfeiler der mittelfristigen Ambitionen eingeschlagen. Anfang 2027 will die BNP dann die gesamte Strategie bis zum Ende des Jahrzehnts präsentieren.

Mit Verweis auf die "soliden Leistung" im abgelaufenen zweiten Quartal sowie die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr bekräftigte das Institut in seiner Mitteilung zudem sein Ziel, 2025 Nettoerträge in Höhe von 12,2 Mrd. Euro zu erzielen. An der Börse wurden die neuen Ziele für die Kapitalquote und Rendite verhalten aufgenommen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie eröffnete den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten.