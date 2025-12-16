BMW will Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln

Derzeit hat BMW sowohl stimmberechtigte Stammaktionäre als auch Vorzugsaktionäre, die als Gegenleistung für ihren Verzicht auf das Stimmrecht eine etwas höhere Dividende erhalten. Nach der Ankündigung legten die Vorzugsaktien 3,2 Prozent zu auf 89 Euro, die Stammaktien verloren zugleich 1,3 Prozent auf 93,94 Euro. Die Aktien sollen eins zu eins getauscht werden.