BMW will Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln

©APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
BMW will sich von seinen stimmrechtslosen Vorzugsaktien verabschieden und strebt die Umwandlung in stimmberechtigte Stammaktien an. Einen entsprechenden Vorschlag wolle der Vorstand der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 vorlegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ziel sei es, durch eine einheitliche Aktienstruktur die Transparenz und Handelbarkeit der BMW-Aktien zu verbessern.
Derzeit hat BMW sowohl stimmberechtigte Stammaktionäre als auch Vorzugsaktionäre, die als Gegenleistung für ihren Verzicht auf das Stimmrecht eine etwas höhere Dividende erhalten. Nach der Ankündigung legten die Vorzugsaktien 3,2 Prozent zu auf 89 Euro, die Stammaktien verloren zugleich 1,3 Prozent auf 93,94 Euro. Die Aktien sollen eins zu eins getauscht werden.
