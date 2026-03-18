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BAWAG soll sich für irische Bank PTSB interessieren

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BAWAG linst nach Irland
 © BARBARA GINDL, THEMENBILD, APA
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Nach mehreren Übernahmen in den vergangenen Jahren könnte die BAWAG schon wieder das nächste Ziel im Auge haben. Laut einem Artikel der Tageszeitung "Die Presse" soll sie sich für die irische PTSB (Permanent TSB) interessieren. Die Bank sei bereit, 1,6 Mrd. Euro für das mehrheitlich im Staatsbesitz stehende irische Institut zu zahlen. Der Verkaufsprozess solle den Ausstieg des Staates aus der PTSB erleichtern. Auf APA-Anfrage war keine Stellungnahme der BAWAG zu bekommen.

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Aktuell hält der irische Staat 57,4 Prozent an der Bank. Der Vorstand der irischen Bank habe bereits im Oktober 2025 einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet. Damit sollte das Wachstumspotenzial gesteigert werden, heißt es in dem Bericht weiter. An der Bank seien auch andere Institute wie die US-amerikanischen Private-Equity-Firmen Centerbridge Partners und Lone Star interessiert. Im ersten Halbjahr 2025 habe PTSB ein bereinigtes EBIT in Höhe von 149 Millionen Euro erzielt.

Die BAWAG ist schon seit Jahren auf Einkaufstour. Die jüngsten Übernahmen waren das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays und die niederländische Knab Bank. Zuvor hatte sich die Bank auch in den USA eingekauft und die Peak Bancorp, der Holding der Idaho First Bank, gekauft.

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