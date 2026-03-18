bank99 erreichte 2025 erstmals Gewinnschwelle

"Der Break-even ist für uns kein Endpunkt, sondern der Startschuss in die nächste Wachstumsphase. Noch in diesem Jahr starten wir mit neuen Produkten und Services", so Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99, laut Aussendung. Die bank99 wurde 2020 von der Österreichischen Post ins Leben gerufen. Sie hat laut eigenen Angaben österreichweit mehr als 300.000 Kundinnen und Kunden.