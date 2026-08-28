Deutsche Arbeitslosenzahl steigt auf 3,061 Millionen

"Auch im August zeigt sich am Arbeitsmarkt jenseits des saisonüblichen Musters wenig Dynamik", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Damit setze sich die verhaltene Entwicklung der vergangenen Monate fort.

Die Zahl der Arbeitslosen hatte im Juli erstmals seit April wieder die Marke von drei Millionen übersprungen. Mit Beginn der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen ab Juli regelmäßig. Hinzu kommt die relativ schwache Konjunktur. Die Signale für ein stärkeres Wachstum der Wirtschaft haben sich zuletzt allerdings gemehrt, was positiv auf den Arbeitsmarkt ausstrahlen könnte.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf einer Umfrage unter mehr als 9.000 Führungskräften fußt, stieg im August bereits den vierten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit einem Jahr. Besonders die Exporteure schauen positiver nach vorn. Deren Exporterwartungen zogen spürbar an: Digitalisierung und KI-Boom helfen laut Ifo der deutschen Wirtschaft.