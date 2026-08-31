Stimmung in Chinas Industrie verbessert sich etwas

Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg auf 49,5 Punkte ausgegangen. Der Frühindikator bleibt weiter knapp unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Bei der Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen zeigte sich keine Veränderung. Hier verharrte der Einkaufsmanagerindex auf 49,0 Punkten, während Analysten einen Anstieg auf 49,4 Punkte erwartet hatten.

Der staatlich erhobene Einkaufsmanagerindex erfasst häufig größere und staatsnahe Betriebe. Nach Einschätzung von Experten des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics wurde Chinas Bauwirtschaft durch ungünstige Wetterbedingungen belastet. Zudem seien die Reiseaktivitäten der Chinesen schwächer als gewöhnlich ausgefallen.