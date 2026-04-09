ATX verliert nach Vortagesrally 0,7 Prozent

Am Mittwoch hatte noch die Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg international die Märkte beflügelt und mit der geplanten Öffnung der Straße von Hormuz die Ölpreise in die Tiefe gedrückt. Die Feuerpause im Nahe Osten scheint nun brüchig zu seien und die Rohölnotierungen legen wieder zu.

Andere Einflussfaktoren haben es laut Helaba-Analysten neben den Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten schwer, sich Geltung zu verschaffen. Das dürfte auch heute wieder der Fall sein. Vielmehr richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf neue Informationen zur Waffenruhe und zu den anstehenden Friedensgesprächen sowie auf die Frage, wie schnell die Hunderte vor Anker liegenden Tanker den Transport von Öl und Gas wieder aufnehmen können, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene der Bankensektor in den Fokus. Die Raiffeisen Bank International (RBI) plant ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Addiko Bank AG. Die RBI will den Aktionären 23,05 Euro je Aktie in bar bieten. Dies entspreche einem Aufschlag von 20 Prozent auf den von Experten ermittelten Eigenkapitalwert. Das Angebot ist an eine Annahmequote von über 75 Prozent sowie an behördliche Genehmigungen geknüpft. Die RBI-Anteilsscheine fielen in einem schwachen Umfeld um 1,9 Prozent. Die Addiko-Aktie rutschte 5,4 Prozent auf 24,60 Euro ab. Die geplante Transaktion steht laut Barclays im Einklang mit der strategischen Neuausrichtung der RBI nach der Russland-Neupositionierung und der Konzentration auf das Kerngeschäft.

Die OMV veröffentlichte zudem ihren Quartalszwischenbericht und die Aktie reagierte mit minus 1,2 Prozent. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im ersten Quartal 2026 die Auswirkungen des Iran-Krieges zu spüren bekommen. Die durchschnittliche Fördermenge sank im Vergleich zum Vorquartal von 300.000 auf 288.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d). Zudem rechnet der Konzern laut dem Trading Update wegen unterbrochener Rohölströme mit einmaligen Absicherungsverlusten von rund 100 Mio. Euro. Die Analysten von RBC bewerteten die Zahlen als negative Überraschung.

Andritz gewannen 4,1 Prozent. Der steirische Anlagenbauer meldete für das erste Quartal 2026 einen Rekordauftragseingang in Höhe von 3,6 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzern wies darauf hin, dass sich der außergewöhnlich hohe Wert nicht auf die verbleibenden Quartale hochrechnen lasse. Trotz des starken Jahresauftakts bestätigte das Management seine Prognose für den Umsatz und das operative Ergebnis (EBITA) im Gesamtjahr 2026.

Frequentis hat im Vorjahr Umsatz und Ergebnis erneut im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. Der Umsatz stieg um rund ein Fünftel auf 580,1 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) um knapp die Hälfte auf 46,8 Mio. Euro, bestätigte der Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen vorläufige Zahlen. Die Aktie fiel um 1,4 Prozent.

Die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co kamen um 3,3 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag in einem starken Sektor um fast 15 Prozent hochgesprungen waren. voestalpine-Aktien schwächten sich um 2,3 Prozent ab.