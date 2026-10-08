Die Rückzahlung folge auf die Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026, hieß es von AT&S weiter. Der Kupon der neuen Finanzierung liege um rund 50 Prozent unter jenem der Hybrid-Anleihe 2022 und reduziere damit die laufenden Finanzierungskosten deutlich. "Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort", sagte Finanzchef Gerrit Steen. "Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S."