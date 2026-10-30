© AFP, JONATHAN NACKSTRAND, Apa home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit einem milliardenschweren Umbauprogramm will sich AstraZeneca für die Stärkung seiner Produkt-Pipeline fit machen. Das Programm solle Einsparungen von rund 1,5 Mrd. Dollar (rund 1,34 Mrd. Euro) bringen und bis Ende 2029 weitgehend abgeschlossen sein, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Freitag mit. Dabei rechne das Unternehmen mit Restrukturierungskosten von bis zu 2 Mrd. Dollar. Ob der Plan auch einen Stellenabbau beinhaltet, teilte AstraZeneca nicht mit.

von APA Teilen