Eurozone: Industrieproduktion im Juli moderat gesunken

Dagegen war die Entwicklung im Vormonat schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Eurostat revidierte die Produktionsdaten nach unten und meldete einen Rückgang um 0,1 Prozent. Zuvor war eine Stagnation ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stagnierte die Produktion im Juli. Volkswirte hatten hier einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.