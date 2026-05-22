AMD baut wegen KI-Nachfrage Produktion in Taiwan aus

Zuvor habe sie in China die größten AMD-Kunden getroffen. Das Angebot solle in diesem Jahr von Quartal zu Quartal steigen, für 2027 und darüber hinaus seien noch deutlich größere Mengen geplant. Angetrieben wird das Wachstum bei CPUs Su zufolge durch sogenannte autonome KI–Systeme, die selbstständig Aufgaben erledigen. Um die Kapazitäten für die kommenden Jahre abzusichern, hatte AMD bereits am Donnerstag Investitionen von mehr als zehn Milliarden Dollar (8,62 Mrd. Euro) in den taiwanesischen KI-Sektor angekündigt. Das Geld soll unter anderem in fortschrittliche Gehäusetechnologien für Chips fließen.

In China hatte sich Su auch mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng getroffen. China sei verantwortlich für etwa 20 Prozent des AMD-Umsatzes und bleibe ein sehr wichtiger Markt, betonte die AMD-Chefin. Das Unternehmen werde weiterhin sehr eng mit seinen chinesischen Kunden zusammenarbeiten. Zugleich werde man sich aber an die Exportkontrollen der US-Regierung halten, die die Lieferung bestimmter hochmoderner KI-Chips nach China einschränken.