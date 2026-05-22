Japans Inflation schwächt sich ab

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Die Kerninflation in Japan hat sich im April auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren abgeschwächt. Die Verbraucherpreise unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Kosten für frische Lebensmittel stiegen um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus am Freitag veröffentlichten Daten hervor. Im März hatte der Anstieg noch 1,8 Prozent betragen. Analysten erwarten jedoch, dass die Teuerung in den kommenden Monaten wegen steigender Energiekosten wieder anziehen wird.

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