Japans Inflation schwächt sich ab

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Die Kerninflation in Japan hat sich im April auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren abgeschwächt. Die Verbraucherpreise unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Kosten für frische Lebensmittel stiegen um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus am Freitag veröffentlichten Daten hervor. Im März hatte der Anstieg noch 1,8 Prozent betragen. Analysten erwarten jedoch, dass die Teuerung in den kommenden Monaten wegen steigender Energiekosten wieder anziehen wird.
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"Obwohl der Inflationsdruck im April nachgelassen hat, wird er bald wieder zunehmen", sagte Abhijit Surya, leitender Asien-Pazifik-Ökonom bei Capital Economics. Die Daten sind eine wichtige Grundlage für die nächste Sitzung der japanischen Notenbank BOJ im kommenden Monat. Es wird erwartet, dass sie ihren Leitzins von 0,75 Prozent auf ein Prozent anheben wird.