Schmuckgeschäft treibt Cartier-Mutter Richemont 2025/26

Mit einem Plus von einem Prozent entwickelte sich das Uhrengeschäft wesentlich verhaltener. Der Gewinn des Herstellers von Uhren der Marken IWC, A. Lange & Söhne oder Jaeger-LeCoultre kletterte dank eines guten Tagesgeschäfts und des Ausbleibens einer Wertberichtigung wie im Vorjahr um gut ein Viertel auf 3,48 Milliarden Euro. Analysten hatten einer von Visible Alpha erhobenen Umfrage zufolge einen Gewinn von 3,67 Milliarden Euro und einen Umsatz von 22,3 Milliarden Euro geschätzt.