Trump vereidigt neuen Notenbankchef Warsh

Warsh folgt Jerome Powell nach, der die Notenbank acht Jahre lang leitete. Der künftige Notenbank-Chef hat einen Kurswechsel angekündigt. Die eigentlich unabhängige Fed sieht sich unter Trump beispiellosem Druck ausgesetzt, den Leitzins zu senken. Die oppositionellen Demokraten werfen dem neuen Fed-Vorstand vor, dabei Trumps Erfüllungsgehilfe zu sein. Warsh war bereits bis 2011 Mitglied des Fed-Gouverneursrats. Er trat damals jedoch aus Protest gegen die Politik des billigen Geldes zurück.