Apple zieht im Streit mit Epic Games vor Höchstgericht

Epic hatte Apple 2020 verklagt, um dessen Kontrolle über Transaktionen in Apps zu lockern. Ein Gericht wies die Klage von Epic zwar größtenteils ab, erließ jedoch 2021 eine Verfügung. Diese verpflichtet Apple, Entwicklern zu gestatten, in ihren Apps Links zu Zahlungsmethoden außerhalb von Apple anzubieten. Apple erlaubte die Links, führte jedoch neue Beschränkungen ein. Dazu gehört eine Provision von 27 Prozent für Käufe, die innerhalb von sieben Tagen nach dem Klick auf einen solchen Link getätigt werden. Epic argumentierte, diese Provision verstoße gegen die Verfügung, woraufhin ein Gericht im Jahr 2025 urteilte, Apple habe die Anordnung missachtet.

Apple fordert die Richter nun auf, zwei Rechtsfragen zu prüfen. Die Verfügung dürfe nicht für Millionen von Entwicklern gelten, da Epic der einzige Kläger sei und es sich nicht um eine Sammelklage handle. Zudem könne das Unternehmen nicht für die angebliche Verletzung des "Geistes" einer Verfügung belangt werden, die das betreffende Verhalten nicht ausdrücklich verboten habe. Apple hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Eine Stellungnahme von Epic Games lag zunächst nicht vor.