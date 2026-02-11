Aktivistischer Investor Elliott steigt bei LSEG ein

©APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Der aktivistische Investor Elliott hat sich einem Zeitungsbericht zufolge bei der London Stock Exchange Group (LSEG) eingekauft. Der Hedgefonds halte einen "signifikanten" Anteil an dem Datenanbieter und Betreiber der Londoner Börse und stehe im Austausch mit dem Management, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Elliott dringe darauf, die Lücke zu den Wettbewerbern zu schließen, und fordere unter anderem ein neues Aktienrückkaufprogramm. Die genaue Höhe der Beteiligung sei unklar. Von LSEG und Elliott war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.
LSEG steht an der Börse unter Druck. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Investoren treibt die Sorge um, dass wachsende Konkurrenz und der Vormarsch Künstlicher Intelligenz (KI) die Gewinne schmälern könnten.