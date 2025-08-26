Trend Logo
Agrarkonzern BayWa vor turbulenter Hauptversammlung

Bei Aktionärstreffen wird dicke Luft erwartet
Vorstand und Aufsichtsrat des deutschen Agrarkonzerns BayWa steht am Dienstag eine turbulente Hauptversammlung bevor: Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr und dem Austausch von Vorstandschef und Finanzvorstand werden voraussichtlich etliche Aktionäre ihrem Ärger Luft machen. Auf Fragen und Kritik einstellen müssen sich auch Aufsichtsräte, die über Jahre die am Ende gescheiterte internationale Expansion des Konzerns mittrugen.

Zu den langjährigen Unternehmensaufsehern zählen unter anderem der deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied und die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier. Hauptgeschäftsfeld der BayWa ist der Agrarhandel - unter den Aktionären des aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangenen Unternehmens sind viele Landwirte.

BayWa geriet in finanzielle Schieflage

Die BayWa war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre, darunter die österreichische Raiffeisen Agrar Invest, und der kreditgebenden Banken abgewendet. Schlussendlich meldete die 1923 gegründete BayWa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust.

Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich. Der erst im Frühjahr 2023 angetretene Vorstandschef Marcus Pöllinger und der langjährige Finanzvorstand Andreas Helber hatten das Unternehmen schon Monate vor Veröffentlichung der Bilanz verlassen - beziehungsweise verlassen müssen.

