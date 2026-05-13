Adecco wächst zum Jahresstart

Die Bruttomarge lag mit 18,8 Prozent allerdings klar unter dem Vorjahreswert von 19,4 Prozent. Der operative bereinigte Gewinn (EBITA) stieg hingegen deutlich um 12 Prozent auf 148 Mio. Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 69 Mio. Euro und damit deutlich mehr als in der Vorjahresperiode (60 Mio. Euro). Mit den Zahlen hat Adecco die Erwartungen der von AWP befragten Analysten beim Betriebsgewinn erreicht und bei Umsatz sowie Gewinn sogar übertroffen. Einzig die Bruttomarge lag darunter.

"Wir haben weitere 365 Basispunkte an Marktanteil gewonnen", wurde Adecco-CEO Denis Machuel zum Geschäftsverlauf zitiert. Die Marke Adecco sei in allen Regionen über dem Markt gewachsen, in Iberien, Skandinavien, Nordamerika, Lateinamerika und Asien sogar zweistellig.

Bei der Tochter Akkodis stabilisierten sich laut den Angaben die Umsätze und verbesserte sich die Rentabilität. LHH habe unterdessen eine zweistellige EBITA-Marge erreicht, angetrieben durch das starke Wachstum in den Bereichen Career Transition und Ezra.

Beim Ausblick bleibt das Management wie üblich vage. Das Volumenwachstum habe sich zum Jahresauftakt weiter positiv entwickelt. Für das zweite Quartal rechnet der Konzern mit einer gegenüber dem Vorquartal leicht niedrigeren Bruttomarge, was die übliche Saisonalität spiegle. Die Kosten sollen leicht höher ausfallen als im ersten Quartal.