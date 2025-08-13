Addiko Bank: Nettogewinn im 1. Halbjahr bei 24 Mio. Euro

Die Zinssenkungen der EZB sowie das für das Gesamtjahr erwartete geringere Kreditvolumen hätten eine Anpassung der Ziele für 2025 erforderlich gemacht. "Der Outlook für 2025 wurde entsprechend leicht nach unten angepasst. Die bisherige Prognose für 2026 (Guidance) befindet sich derzeit in Überarbeitung - ein Update wird gemeinsam mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis des aktualisierten Geschäftsplans kommuniziert", erklärte die Addiko Bank.

Sinkende Marktzinssätze hätten das Nettozinsergebnis belastet, wobei höhere Provisionsüberschüsse diesen Effekt ausgleichen hätten können. "Das Ergebnis für die ersten sechs Monate spiegelt somit ein stabiles Netto-Bankergebnis wider, das durch gestiegene Kosten und Steuern sowie negative Einmaleffekte beeinflusst wurde", teilte die Addiko Bank mit. Vorstandsvorsitzender Herbert Juranek betonte, dass die Segmente Consumer und SME mittlerweile über 90 Prozent des "Performing Loan Book" ausmachen, "getragen von starkem Wachstum im Consumer-Bereich".