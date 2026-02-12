AB Inbev steigerte operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet

Bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnungen sei das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 59,3 Mrd. Dollar zurück; währungsbereinigt sei das Wachstum bei zwei Prozent gelegen. Der Konzern schnitt damit besser ab, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. 2026 soll das operative Ergebnis im Einklang mit den mittelfristigen Zielen um 4 bis 8 Prozent zulegen.