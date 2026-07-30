Siltronic mit erneutem Umsatz- und Gewinnrückang

Der Rückgang fiel jedoch geringer aus als in den ersten Monaten des Jahres. Als Grund nannte Firmenchef Michael Heckmeier eine starke Nachfrage nach Siliziumscheiben mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Bei 200-Millimeter-Wafern stabilisierten sich die Preise auf niedrigem Niveau. Auf dieser Basis konkretisierte Heckmeier die Jahresziele. Er rechne nun mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher hatte er ein Minus im einstelligen Bereich prognostiziert.

Wafer dienen als Grundlage für die Produktion von Computerchips. In der Branche entwickelt sich die Variante mit 300 Millimetern Durchmesser zum Standard, weil die Oberfläche dieser Siliziumscheiben doppelt so groß ist wie bei 200-Millimeter-Ausführungen.